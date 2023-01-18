«Вам кажется, что все в порядке — никто не протестует, все молчат». Российские депутаты обратились к Путину по поводу ситуации с Алексеем Навальным 

Российские депутаты разного уровня написали обращение к президенту страны Владимиру Путину, Генеральному прокурору, а также Совету по правам человека, в котором потребовали, чтобы Алексея Навального перестали держать в ШИЗО и допустили к нему гражданских врачей.

«От имени наших избирателей, от имени наших друзей и знакомых, и от своего имени – открыто и гласно мы требуем незамедлительно прекратить водворение А.А.Навального в ШИЗО. Прекратить вынесение необоснованных дисциплинарных взысканий, направленных на создание невыносимых условий содержания и препятствие гарантированных законом встреч с близкими родственниками, оказывать А. А. Навальному своевременную медицинскую помощь и допускать к нему гражданских врачей», — сказано в открытом письме, которое на своей странице в фейсбуке опубликовал бывший муниципальный депутат московского округа Останкинский Сергей Цукасов.

Кроме того, депутаты требуют «провести публичную и гласную надзорную проверку законности действий, связанных с угрозой права Алексея Навального на жизнь», а также привлечь виновных к ответственности в соответствии с требованиями законодательства.

«Сегодня жители нашей Родины лишены права высказывать свой протест, пока еще гарантированного ст. 31 Конституции РФ, но фактически уничтоженного федеральными законами и постановлениями региональных чиновников. Даже высказывание своего мнения в сети Интернет сопряжено с высокими рисками преследования, административного и уголовного. Поэтому Вам кажется, что все в порядке – никто не протестует, все молчат. Мы не молчим», — написал Цукасов.

На данный момент открытое письмо подписали более 50 депутатов.

Источник: Сергей Цукасов

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