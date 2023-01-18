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В разных городах России появились стихийные мемориалы в память о погибших в Днепре

12:56 • 18.01.2023

В России в нескольких городах местные жители устраивают стихийные мемориалы в память о мирных жителях, которые погибли в результате попадания в жилой дом в Днепре российской ракеты. 

В Краснодаре люди несут цветы, свечи и детские игрушки к памятнику украинского поэта Тараса Шевченко. Рядом с бюстом там поставили фотографию разрушенного дома. 

В Санкт-Петербурге также у памятника Шевченко жители города выложили свечами слово «Днепр». 

В Москве у памятника Лесе Украинке дежурит автобус с полицейскими. Накануне местные жители несли к монументу цветы, свечи и игрушки. Ночью стихийный мемориал убрали сотрудники коммунальных служб.  

По данным «ОВД-Инфо», во вторник вечером у памятника задержали четырех человек. По словам очевидца, полицию вызвали активисты движения SERB, которые ранее приехали к мемориалу.

Одного задержанного мужчину оставили в отделе полиции до утра. Ему вменяют мелкое хулиганство. В чем обвиняют остальных — неизвестно. Адвоката Анастасию Костанову в отделение не пустили. 

Источники: «Бумага», «Сирена», «ОВД-Инфо»

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