В разных городах России появились стихийные мемориалы в память о погибших в Днепре

В России в нескольких городах местные жители устраивают стихийные мемориалы в память о мирных жителях, которые погибли в результате попадания в жилой дом в Днепре российской ракеты.

В Краснодаре люди несут цветы, свечи и детские игрушки к памятнику украинского поэта Тараса Шевченко. Рядом с бюстом там поставили фотографию разрушенного дома.

В Санкт-Петербурге также у памятника Шевченко жители города выложили свечами слово «Днепр».

В Москве у памятника Лесе Украинке дежурит автобус с полицейскими. Накануне местные жители несли к монументу цветы, свечи и игрушки. Ночью стихийный мемориал убрали сотрудники коммунальных служб.

По данным «ОВД-Инфо», во вторник вечером у памятника задержали четырех человек. По словам очевидца, полицию вызвали активисты движения SERB, которые ранее приехали к мемориалу.



Одного задержанного мужчину оставили в отделе полиции до утра. Ему вменяют мелкое хулиганство. В чем обвиняют остальных — неизвестно. Адвоката Анастасию Костанову в отделение не пустили.

Источники: «Бумага», «Сирена», «ОВД-Инфо»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.