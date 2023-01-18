В Липецкой области полицейские убили при задержании вооруженного дезертира 

В Липецкой области полицейские во время задержания убили вооруженного рядового, который сбежал с фронта. Об этом рассказали в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что в Воронежской и Липецкой областях разыскивают рядового, который самовольно покинул расположение части. При себе у него был автомат с пятью магазинами и несколько гранат.

Сбежавшим военным, согласно ориентировке, которую опубликовал телеканал «Вести Воронеж», был 31-летний Дмитрий Перов.

«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся доследственные мероприятия», — сказано в сообщении пресс-службы правительства Липецкой области.

По данным издания Baza, Дмитрий Перов скрывался в селе Новоуглянка Липецкой области. Когда спецназ зашел на участок, Перов выходил из сарая. После того, как ему скомандовали бросить оружие и лечь на землю, военнослужащий открыл огонь и был убит.

Источник: Правительство Липецкой области, «Вести Воронеж», Baza

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