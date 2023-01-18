В Брянске к тюремному сроку приговорили уже шестого обвиняемого в попытке уехать воевать на стороне Украины

Брянский областной суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима 31-летнего Максима Тимерханова, которого обвиняли в попытке уехать воевать в составе украинского легиона «Свобода России» против российских войск.

Уроженца Саратовской области Тимерханова задержали в поселке Белая Березка Брянской области у границы с Украиной. Как пояснили в пресс-службе суда, местный житель обратил внимание на мужчину из-за «объемного рюкзака» и сообщил о подозрительном незнакомце в полицию.

Как утверждало обвинение, Тимерханов намеревался «выехать в Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации».

После задержания Тимерханов написал явку с повинной, а его адвокат назвал своего подзащитного «жертвой информационной пропаганды спецслужб Украины». Сам мужчина говорил в последнем слове, что «дал себя обмануть [украинским спецслужбам]».

Дело Тимерханова стало для Брянского областного суда уже шестым процессом по этой статье с начала войны в Украине. Накануне там вынесли приговор 22-летнему продавцу супермаркета из Саратовской области, которого также задержали в приграничном поселке Белая Березка. Он получил пять лет колонии строгого режима.

Источник: Брянский областной суд, «Медиазона»

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