В Броварах Киевской области рядом с детским садом потерпел крушение вертолет. На борту находилось руководство МВД Украины, все они погибли. Среди погибших также есть дети 

В городе Бровары Киевской области утром 18 января вертолет с руководством МВД Украины на борту рухнул рядом со зданием детского сада.

По последним данным, в результате крушения погибли 18 человек, в том числе трое детей. 29 человек, среди которых 15 детей, получили ранения. Об этом заявил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что руководство МВД летело в одну из «горячих точек».

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что упавший в Броварах вертолет предназначен для нужд государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По его словам, говорить о причинах катастрофы пока рано.

«Комиссия будет расследовать причины. Это не будет 1-2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает определенное время. Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты. Они изучат причины случившегося и какие факторы влияли на то, чтобы вертолет упал», — сказал Игнат.

На борту рухнувшего в Броварах вертолета находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Источники: Алексей Кулеба

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