Троих жителей Бурятии задержали по делу о диверсии на железной дороге. Самому младшему из них 17 лет 

В Бурятии задержали троих местных жителей по делу о диверсии на железной дороге. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

По версии следствия, трое молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет ночью 13 и 16 января на путях Дивизионной Восточно-Сибирской железной дороги подожгли релейные шкафы, которые питают станцию Дивизионную недалеко от Улан-Удэ. Общую сумму ущерба оценили в 350 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали после второго поджога, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». По данным силовиков, на такой шаг молодые люди пошли, чтобы заработать. Как сообщается, они нашли чат в телеграме, где за поджог им предложили по 30 тысяч рублей.

Станция Дивизионная находится на участке Восточно-Сибирской железной дороги между Иркутском и Улан-Удэ. Как пишет издание «Сибирь. Реалии», там базируется 5-я отдельная танковая бригада, которая участвует в войне в Украине.

Источники: «Осторожно, новости», «Сибирь. Реалии»

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