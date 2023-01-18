Бывшего мэра Владивостока приговорили к 16 с половиной годам тюрьмы за взятки 

Экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка приговорили к 16 с половиной годам колонии по обвинению в получении взяток на общую сумму 38 миллионов рублей. Он также должен будет выплатить 150 миллионов рублей штрафа. Такое решение вынес Ленинский районный суд города.

По версии следствия, Гуменюк регулярно брал взятки от руководства городского ритуального предприятия «Некрополь» за покровительство ритуальному бизнесу.

Так, в СК утверждают, что с декабря 2018 по февраль 2021 года бывший мэр Владивостока получил от предпринимателя Сергея Сиротина 31 миллион рублей. Последнего суд признал виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорил к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в 62 миллиона рублей.

Еще около семи миллионов рублей, по данным гособвинения, Гуменюк получил за лоббирование строительного бизнеса. Сам бывший чиновник вину не признал и заявил, что будет обжаловать приговор. Гуменюк настаивает на том, что взяток не брал и утверждает, что Сергей Сиротин, на чьих показаниях строится обвинение, его оклеветал, чтобы получить меньший срок.

Олег Гуменюк стал исполняющим обязанности главы администрации Владивостока 22 декабря 2018 года. В конце марта 2019 года городская дума избрала его на пост мэра. В мае 2021 года Гуменюк подал заявление об отставке по собственному желанию, а в октябре того же года его арестовали.

Источник: ТАСС

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