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Болгария в первые месяцы войны тайно обеспечивала Украину дизельным топливом и боеприпасами

22:30 • 18.01.2023

В первые месяцы войны Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы и дизельное топливо для бронетехники. Об этом пишет немецкая газета Welt.

По данным издания, благодаря помощи Болгарии украинская армия получила треть необходимых для обороны боеприпасов и до 40% дизельного топлива.

При этом болгарскому правительству приходилось использовать посредников, чтобы сохранить поставки в тайне и избежать давления пророссийских политиков внутри страны и среди партнеров по коалиции. 

По информации Welt, поставки оплачивали США и Великобритания. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил военную помощь Болгарии.

Источник: Welt

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