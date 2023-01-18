22-летнего жителя Саратовской области приговорили к пяти годам колонии за попытку уехать воевать на стороне Украины 

Брянский областной суд приговорил 22-летнего жителя Саратовской области Кирилла Белоусова к пяти годам колонии строго режима за попытку уехать воевать на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, Белоусов, который работал продавцом в магазине «Магнит», решил поехать на фронт и вступить в украинский легион «Свобода России».

«Для реализации задуманного Белоусов вступил в переписку с вербовщиком из Украины, а также стал активно готовиться к участию в боевых действиях. Руководствуясь указаниями вербовщика, молодой человек прибыл на поезде в Брянск, а оттуда на автобусе — в пгт. Белая Березка Трубчевского района, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Там также отмечается, что Кирилл Белоусов полностью признал свою вину. «Я искренне раскаиваюсь и прошу Вас строго меня не наказывать», — сказал он в своем последнем слове.

«Медиазона» пишет, что это пятый приговор, который вынес Брянский областной суд по статье о покушении на участие в незаконных вооруженных формированиях.

Например, 13 января суд приговорил россиянина Илью Куцева к семи годам колонии строгого режима по делу о попытке уехать воевать на стороне Украины. Месяцем раньше жителю Удмуртии Анатолию Сынтульскому по этой же статье назначили наказание в виде пяти лет колонии строгого режима.

Источники: Брянский областной суд, «Медиазона»

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