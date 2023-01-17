В Крыму бывшему преподавателю предъявили обвинение по уголовной статье о повторной «дискредитации» армии РФ за комментарий во «Вконтакте»

Преподаватель из Крыма Андрей Белозеров рассказал «Холоду», что ему предъявили обвинение по уголовной статье о повторной «дискредитации» армии РФ в течение года (статья 280.3 УК).

По словам Белозерова, обвинение предъявили за публикацию во «Вконтакте» комментария о том, что Миссия ОБСЕ не выявила вину ВСУ в обстреле территории Донбасса. Ему грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до трех лет, арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

«Сходил в Следственный комитет, там меня спросили: “Вы писали этот пост?”, я ответил, что я. Подписал признательные показания, следователь сказал, что о дате судебного заседания сообщит мне отдельно», — объясняет Белозеров.

С конца декабря Андрей Белозеров находится под домашним арестом. Он рассказал «Холоду», что из-за запрета выходить из дома не мог обеспечить себя даже самыми необходимыми продуктами. «Жена с сыном живут в другом городе, а мне мне нельзя уходить из квартиры. До Нового года я пару раз сходил в ближайший магазин, потому что есть было совсем нечего, ко мне сразу приезжал наряд полиции. Угрожали, что переведут меня в СИЗО за нарушение меры пресечения», — рассказывает Белозеров.

По словам бывшего преподавателя, он обратился в СМИ, чтобы рассказать о своей ситуации. После этого «добрые люди» начали приносить ему продукты. «Деньги я принципиально не просил, а продукты принесли, питаюсь я сейчас более-менее нормально», — говорит Белозеров.

Сейчас он будет ждать назначения даты судебного заседания.

Ранее против Белозерова возбудили дело о повторной «дискредитации» российской армии за пост во «Вконтакте» про то, что российская армия бомбила Донбасс.

Его уже признавали виновным в «дискредитации» российской армии. Тогда поводом для составления административного протокола по соответствующей статье стала песня об украинском боевом беспилотнике «Байрактар». Также Белозерова признали виновным в демонстрации запрещенной символики из-за размещенной на его странице во «ВКонтакте» песни «Червона калина».

Источник: «Холод»

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