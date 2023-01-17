В Ингушетии полиция отказалась возбудить дело по заявлению девушки, сбежавшей из семьи от домашнего насилия

Полицейские Назрановского района республики Ингушетия отказалась возбуждать уголовное дело по факту домашнего насилия над Лейлой Гиреевой. Соответствующее заявление девушка подала в декабре, в нем она сообщила о регулярных избиениях и оскорблениях со стороны своих ближайших родственников. Об этом пишет правозащитный проект СК SOS.

Как сообщается, силовики не указали причины, по которым отказывают в возбуждении дела, хотя по закону обязаны это делать. По словам правозащитников, которые помогли девушке сбежать от избивавших ее родственников, отказ будет обжалован в суде.

Кроме того, суд Назрановского района отказал защищающему интересы Гиреевой адвокату Марку Алексееву в удовлетворении жалобы по поводу возбуждения уголовного дела в отношении нее самой.

Ранее мать девушки, пытаясь не допустить ее выезда из страны, подала на дочь заявление о краже, в котором заявила, что девушка перед тем, как сбежать, якобы похитила из дома ювелирные украшения.

В ноябре Лейла Гиреева сбежала из дома, где ее «лечили» от атеизма и желания получить образование побоями и антидепрессантами. При поддержке правозащитников она перебралась в Санкт-Петербург, где ей предоставили временное убежище. Вскоре ее выследили родственники, а петербургские полицейские задержали девушку в связи с заявлением, поданным ее матерью. Однако благодаря огласке в СМИ и помощи правозащитников девушке удалось избежать ее выдаче родственникам.

Источник: Кризисная группа СК SOS

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