Три группы заключенных, завербованных в ЧВК «Вагнер», вернулись с войны в Украине. Среди них есть рецидивисты из Петербурга, судимые за разбой и кражи

С войны в Украине вернулись три группы заключенных, завербованных в ЧВК «Вагнер» (5, 8 и 13 января). «Ротонда» установила личности четверых осужденных.

Один из вернувшихся заключенных — 30-летний Иван Анурин из Санкт-Петербурга, который отбывал наказание за два грабежа. Весной 2020 года они вместе с подельником подсели к девушкам на лавочке в парке с двух сторон. Пока подельник угрожал одной из них ножом, Анурин снял со второй девушки два золотых кольца, забрал у нее две тысячи рублей и мобильный телефон. За год до этого Анурин избил мужчину ногами по голове, после чего забрал айфон и 400 рублей. К тому моменту Анурин уже уже провел год в колонии за хранение наркотиков. Как уточнила «Ротонда», на его иждивении было двое маленьких детей.

Еще один осужденный — 33-летний Александр Никитин из Ленобласти, у которого есть 11-летний ребенок. Его как минимум четыре раза судили за кражи и грабежи, в том числе с применением насилия. Одну из краж он совершил, когда вышел после очередной отсидки — Никитин помог вытолкать застрявший в снегу автомобиль, а потом украл из салона мобильный телефон и навигатор.

Также с войны вернулся 42-летний Виталий Горбунович из Петербурга. Его как минимум шесть раз судили за разбой и кражи. Последний срок — пять лет колонии — он получил в 2019 году за разбой с угрозой применения насилия. Горбунович считает, что дело сфальсифицировали.

Еще один мужчина, который вернулся с войны — 35-летний Раиль Хусаинов из Набережных Челнов. В 2018 году его приговорили к семи годам колонии за покушение на сбыт наркотиков.

Источник: «Ротонда»

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