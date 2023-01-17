Роскомнадзор заблокировал 216 страниц сайта «Смена пола и гей-секс это круто»

Роскомнадзор (РКН) с начала декабря заблокировал 216 страниц сайта smena-pola-i-gay-sex-eto-kruto.rashka.net («Смена пола и гей-секс это круто»), обратил внимание один из основателей «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков.

Как сообщили «Ведомости», с начала декабря, когда в силу вступил закон о полном запрете «пропаганды» ЛГБТ+ в России, РКН внес в реестр запрещенной информации 306 сайтов. Кочетков обратил внимание на то, что Роскомнадзор заблокировал не целые сайты, а отдельные страницы.

«Очевидно, сайт с таким названием («Смена пола и гей-секс это круто» — Прим. “Холода”) можно было создать только специально для нарушения законодательства», — сообщил Кочетков.

Он также отметил, что тексты на сайте «никакой просветительской и правозащитной ценности не представляют и, возможно, сгенерированы нейросетью».

Кочетков сообщил, что домен rashka.net зарегистрировали 17 декабря 2022 года. Почти сразу же после этого суды начали принимать решения о его блокировке.

По данным «Роскомсвободы», ранее этому ресурсу принадлежали домены «Ватников.Нет», Anticenzura и PontorezNet.

«Проект продолжает троллить власти, прежде всего — региональные суды и прокуроров, размещая на своих страницах запрещённые материалы, чаще всего — связанные с экстремизмом», — объясняет проект.

Источник: Игорь Кочетков, «Роскомсвобода»

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