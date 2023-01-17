Каждое пятое убийство и каждое третье сексуализированное насилие в России происходит внутри семьи — «Важные истории»

«Важные истории» проанализировали данные Генпрокуратуры РФ о насилии в семьях с 2021 года: когда преступником становится супруг, сожитель или бывший сексуальный партнер жертвы. Ранее такие данные не публиковались.

Доля убийств, в которых жертва и преступник приходились друг другу родственниками или бывшими партнерами, за два года достигла 21%, сексуализированного насилия — 28%. Это примерно в два раза выше, чем во всех остальных преступлениях.

Согласно исследованию, в 92% случаев жертвами сексуализированного насилия со стороны родственника или партнера были женщины. В 88% таких преступлений потерпевшие были несовершеннолетними.

Криминолог Владимир Кудрявцев обращает внимание, что данные Генпрокуратуры «консервативная, то есть минимальная оценка числа таких преступлений». По его словам, даже если жертва решается заявить об изнасиловании, это не всегда приводит к расследованию и приговору.

Источник: «Важные истории»

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