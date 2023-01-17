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ФСБ задержала на границе России с Грузией иностранца, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

16:22 • 17.01.2023

На погранпереходе «Верхний Ларс» на границе Грузии и России задержан гражданин одной из стран СНГ, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины, сообщила ФСБ.

Как утверждает спецслужба, 28-летний мужчина передавал украинской стороне данные о местоположении российской военной техники.

Задержанный предоставил оперативникам переписку в телеграме, из которой следовало, что он передавал контактному лицу с украинской стороны фото и видео, сообщает ФСБ. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (276 УК).

Источник: «Интерфакс»

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