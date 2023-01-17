Действие указа Путина о мобилизации продолжается, хотя оповещение и призыв граждан завершены. Так администрация президента ответила на запрос депутата из «Яблока»

Президентский указ о проведении мобилизации в России продолжает действовать. Об этом говорится в ответе администрации президента на запрос депутата псковского областного собрания от «Яблока» Артура Гайдука.

Фото: Артур Гайдук

В указе, кроме мероприятий по призыву, прописаны также продление действующих контрактов о прохождении военной службы до окончания мобилизации и запрет увольняться с военной службы по причинам, не связанным с достижением предельного возраста, состоянием здоровья или лишением свободы.

В конце октября Путин заявил об окончании мобилизации в России, а в ответ на вопрос о том, будет ли указ о завершении мобилизации, президент сказал, что «не задумывался об этом», и пообещал «поговорить с юристами». После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что указ о завершении частичной мобилизации не требуется.

Между тем, на прошлой неделе The Times со ссылкой на источники в западной разведке сообщила, что в России может быть проведена новая волна мобилизации, в рамках которой в армию призовут еще 500 тысяч человек.

Источник: Артур Гайдук

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