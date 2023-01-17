Белорусское телевидение сообщило о задержании гражданина Грузии, который якобы собирался отправиться воевать на стороне Украины

В Беларуси силовики задержали гражданина Грузии Георгия Зиракашвили, который якобы собирался отправиться воевать в Украину против российских войск. Сюжет об этом вышел в эфире телеканала «Беларусь 1».

В нем говорится, что 36-летний мужчина, отец двоих детей, жил в Польше в гражданском браке с украинкой и работал таксистом. В какой-то момент он вернулся на родину и получил запрет въезда в ЕС за нарушение правил пребывания.

После этого Зиракашвили якобы решил отправиться воевать в Грузинском легионе в Украине. По данным телеканала, в посольстве Украины в Грузии мужчине посоветовали ехать в Беларусь, Польшу или Молдову, из которых можно попасть напрямую в Украину. Мужчина выбрал Беларусь, где его и задержали.

О дальнейшей судьбе Зиракашвили ничего не сообщается.

Источник: «Беларусь 1»

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