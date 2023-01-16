В Татарстане впервые нефтяник с «бронью» смог отсудиться от мобилизации

Сотрудник Лениногорского филиала АО «Транснефть-Прикамье» был мобилизован еще 24 октября, хотя бронь у него была еще в сентябре. Мужчина подал иск, но проиграл в суде первой инстанции. По апелляции мобилизованного Верховный суд республики отменил решение призывной комиссии по мобилизации.

Из татарстанского предприятия АО «Транснефть-Прикамье» под мобилизацию попали восемь работников с бронью. После похода в военкомат для разбирательств, их забрали в тот же день. Все сотрудники являются ведущими инженерами и имеют проблемы со здоровьем из-за у возраста.

Мужчины подали в Советский районный суд Казани на военкомат, но в Татарстане они проиграли все суды. Сейчас они уже обратились в Кассационный суд в Самаре.

Источник: «Казань онлайн»

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