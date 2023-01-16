В Москве ученицу пятого класса поставили на учет в полиции за непосещение уроков «Разговоры о важном». Донос на девочку написала директор школы

В Москве ученицу пятого класса средней школы Варвару Галкину поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Поводом стало то что, девочка не посещала уроки «Разговоры о важном», а также ее аватарка с украинской символикой и попытка обсудить с одноклассниками происходящее в Украине. Об этом «Медиазоне» рассказала мать девочки Елена Жоликер.

По ее словам, в полицию на Варвару донесла директор «Школы в Некрасовке», муниципальный депутат от «Единой России» Майя Булаева.

«В социальных сетях на аватарке в открытом доступе для неограниченного количества лиц несовершеннолетней Галкиной Варварой размещена картинка с персонажем девушки в образе Мадонны с нимбом вокруг головы с надписью "Слава Украине", в руках девушки — американский переносной противотанковый ракетный комплекс "Джавелин". Кроме того, в детском чате мессенджера Галкиной Варварой было размещено голосование с вопросами: "Вы за кого? Чтобы Путин убивал украинцев или За мир"», — говорится в постановлении комиссии по делам несовершеннолетних московского района Некрасовка от 25 октября, после которого семью десятилетней пятиклассницы Варвары Галкиной поставили на учет, а матери девочки вынесли предупреждение.

О написанном директором доносе мать девочки узнала, когда с телефона ее дочери ей позвонили полицейские и велели немедленно явиться в школу. Там ее встретила инспектор по делам несовершеннолетних района Некрасовка Диана Мжельская.

После короткого разговора полицейская сообщила матери, что та ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности. Об этом, по ее мнению, свидетельствовали аватарка ее дочери в мессенджерах с изображением Девы Марии в цветах украинского флага, непосещение ей уроков «Разговоры о важном» и разговоры в закрытом детском чате с одноклассниками.

В какой-то момент, рассказала Жоликер, полицейская начала настаивать, что им с дочкой нужно проехать в районный ОВД «для установления личности». При этом Варвара, по задумке сотрудницы опеки, должна была поехать туда отдельно.

«Ей сказали: "Ты поедешь с нами". Она начала плакать: "Мама, мама!". Началась суматоха, Варя кричала. В итоге они и меня, и Варю скрутили и запихали в эту машину, прямо на территории школы. Там еще на крыльце школы стояли какие-то родители, я кричала им: "Снимите это кто-нибудь на телефон!". Но они головы оторвали от телефонов — и ничего. Сцена была прям как для кино», — рассказала она.

В отделе полиции к присутствовавшим на встрече в школе добавились еще пять человек, которые не назвали своих имен, но сообщили, что они представители опеки и семейного центра "Гармония".

Мать девочки спрашивали о том, почему дочь не посещала «Разговоры о важном», а саму школьницу об аватарке в мессенджерах. Мать на это ответила, что дочь болела, а сама школьница объяснила, что аватарку нашла в интернете и та ей понравилась сочетанием цветов.

Дальше Жоликер, ее дочь, полицейские и неизвестные в штатском отправились домой к девочке для «проверки условий проживания». По словам матери, никаких документов ей не предъявили, а дома у нее вели себя «как при обыске» — рылись в личных вещах, просматривали содержимое ноутбука и, как предположила Жоликер, искали повод для составления протокола о «дискредитации» армии.

В итоге комиссия по делам несовершеннолетних Некрасовки вынесла постановление о том, что Елена Жоликер ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности, выписала женщине предупреждение и поставила семью на учет. Составлять протокол о «дискредитации» российской армии на десятилетнюю Варвару Галкину не стали, поскольку она не достигла возраста ответственности. Об этом «Медиазоне» рассказал юрист, представляющий интересы семьи Николай Бобринский.

По его словам, вывод, что Жоликер не исполняет родительские обязанности, комиссия по делам несовершеннолетних обосновывает тем, что Елена «проецирует на дочь свои политические взгляды», «препятствует посещению дочери внеурочных занятий "Разговоры о важном"», с педагогами «на связь выходит несвоевременно» и отвечает им «в саркастической форме».

22 декабря Кузьминский районный суд Москвы оставил в силе постановку на учет семьи Елены Жоликер.

В суде Жоликер объяснила непосещение своей дочерью уроков «Разговоры о важном» их внеклассным характером и продемонстрировала список других предметов, выбранных ее дочерью для факультативного изучения, однако классная руководительница дочери настаивала на том, что «Разговоры о важном» обязательны для посещения в любом случае.

«Глазунова подтвердила подлинность заявления, однако поправилась, что "Разговоры о важном” не выбирают, потому что "они проводятся по инициативе Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации"», — сообщил Бобринский.

По его словам, постановка на учет означает для родителей девочки, что «нужно регулярно обсуждать свое общение с детьми с социальным педагогом, отчитываться перед ним, а также ходить на профилактические беседы с инспектором ОВД по делам несовершеннолетних».

Он подчеркнул, что семья продолжит обжаловать решение комиссии по делам несовершеннолетних и суда, который оставил его в силе.

Источник: «Медиазона»

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