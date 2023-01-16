В Москве бывшую полицейскую обвинили в подделке протоколов на активистов

Бывшую полицейскую Екатерину Злобину обвинили в том, что она сфальсифицировала протоколы о задержании четырех активистов и двух депутатов, которые выступали против строительства Юго-Восточной хорды в 2020 году. Тогда им назначили штраф тысяч рублей по статье о неповиновении полиции, хотя конфликтов с правоохранителями у них не было, сообщает «ОВД-Инфо».

О фальсификации протоколов стало известно на апелляционном заседании активистов. На допрос вызвали двух полицейских, чьи подписи стояли в протоколах. Они сообщили, что не составляли таких документов, а активистов не задерживали. Один из сотрудников полиции вовсе рассказал, что не дежурил в тот день.

Мосгорсуд отменил решение суда, но уголовные статьи о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 285 УК) и фальсификации доказательств в административном деле (часть 1 статьи 303 УК) вменили только инспектору полиции Екатерине Злобиной. Тогда она попыталась связаться с активистами, чтобы они дали согласие на рассмотрение дела в особом порядке, но у нее ничего не вышло.

10 июля 2020 года четверо активистов и двое депутатов приехали на место строительства Юго-Восточной хорды, чтобы проверить выбросы химических отходов, на которые жаловались местные жители. Охрана вызвала полицию, которая в итоге предложила подвезти активистов и депутатов до участка, чтобы те смогли составить заявление о преступлении.

Источник: «ОВД-Инфо»

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