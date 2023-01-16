Сотни украинских военных начали боевую подготовку в Германии под руководством США

Власти США организовали в Германии программу по боевой подготовке украинских военных. 500 бойцов ВСУ уже приступили к обучению. Об этом, как пишет Associated Press, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

По его словам, подготовка украинских военных будет проходить на полигоне в Графенвере в Баварии. Участвующие в программе солдаты ВСУ уехали из Украины несколько дней назад. Планируется, что они вернутся в страну для участия в боевых действиях через пять-восемь недель.

В рамках обучающей программы украинские военные отработают навыки наступления и отражения атак, а также научатся боевой координации пехоты, артиллерии и бронетехники.

Как подчеркнул Милли, подготовка военных в сочетании с поставками нового оружия в Украину станет ключом к тому, чтобы помочь украинским силам вернуть территории, захваченные Россией в ходе вторжения.

Ранее масштабная программа по обучению украинских солдат заработала в Великобритании. Первые десять тысяч военнослужащих уже приступили к обучению. Всего Соединенное королевство намерено обучить 20 тысяч бойцов ВСУ.

Источники: Associated Press, «Голос Америки»

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