Роскомнадзор заблокировал уже более 300 сайтов за «пропаганду ЛГБТ»

С начала декабря, когда в России вступил в силу закон о полном запрете «пропаганды ЛГБТ», Роскомнадзор заблокировал 306 сайтов на ЛГБТ-тематику. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на представителя ведомства.

Он не привел конкретных примеров заблокированных ресурсов. По данным, предоставленным РКН, на 22 декабря было выявлено 79 таких сайтов, а основная часть блокировок пришлась на конец декабря и начало января.

Накануне платформа для создания сайтов Tilda по требованию РКН заблокировала сайт пермского проекта «Радужный мир», на котором публиковались статьи об ЛГБТ.

Несколькими днями ранее на той же площадке была заблокирована страница литературного квир-зина «На себя». Как сообщили в руководстве издания, сайт удалили также по требованию Роскомнадзора.

Источник: «Ведомости»

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