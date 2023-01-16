Новосибирский единорос пожаловался в прокуратуру на депутата, присутствовавшего на проводах мобилизованных

На депутата горсовета Бабринска Новосибирской области Константина Терещенко написал заявление в прокуратуру депутат от «Единой России» Сергей Скибко. Последний обвинил Терещенко в том, что тот в рабочее время участвовал в отправке мобилизованных на войну.

Заявление с обвинением Константина Терещенко Сергей Скибко подал еще 3 октября 2022 года. Он сообщил, что в будний день 28 сентября в рабочее время Терещенко, который трудоустроен в «Агентстве инвестиционного развития НСО», находился в доме культуры Бабринска и не выполнял своих трудовых обязанностей.

«28 сентября Терещенко с утра и до вечера находился в Барабинске, а именно с 09:00 до 15:00 в барабинском Доме культуры, ходил с фотоаппаратом и фотографировал людей. <…> При этом никаких мероприятий, связанных с сельским хозяйством либо непосредственной деятельностью АИР НСО в доме культуры на проходило. <…> Прошу проверить, как образом АИР НСО учитывало рабочее время Терещенко, были ли потрачены бюджетные средства на оплату его рабочего дня», – сказано в заявлении Скибо.

Как объяснил Терещенко, после прибытия из командировки в Москве он посчитал необходимым поддержать мобилизованных и их семьи. «Законом и Трудовым кодексом это не запрещено. Конечно, можно было день находится дома после перелетов и дороги, но я этого делать не стал», – отметил депутат.

Терещенко связывает свое преследование с тем, что он постоянно говорит о коррупции и некомпетентности местных чиновников.

Источник: «Прецедент», Константин Терещенко

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