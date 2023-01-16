Гауптвахты для мобилизованных появятся в Центральном военном округе 

В учебных центрах Центрального военного округа оборудуют гауптвахты для мобилизованных. Об этом говорится в ответе временно исполняющего обязанности командующего округа Александра Линькова на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.

Гауптвахты — специальные помещения для содержания арестованных военнослужащих — будут оборудованы в Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах.

«Даны соответствующие указания на организацию оборудования помещений воинской части для содержания задержанных военнослужащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности», — сказано в ответе Линькова.

Сам депутат Госдумы Максим Иванов, который призвал организовать гауптвахты, в своем телеграм-канале написал, что «губа» в учебных центрах нужна, «потому что на сотню честных и порядочных мобилизованных всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведет себя не по уставу дерзко».

Источник: Максим Иванов

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