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Гауптвахты для мобилизованных появятся в Центральном военном округе 

18:05 • 16.01.2023

В учебных центрах Центрального военного округа оборудуют гауптвахты для мобилизованных. Об этом говорится в ответе временно исполняющего обязанности командующего округа Александра Линькова на запрос депутата Госдумы Максима Иванова. 

Гауптвахты — специальные помещения для содержания арестованных военнослужащих — будут оборудованы в Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах. 

«Даны соответствующие указания на организацию оборудования помещений воинской части для содержания задержанных военнослужащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности», — сказано в ответе Линькова. 

Сам депутат Госдумы Максим Иванов, который призвал организовать гауптвахты, в своем телеграм-канале написал, что «губа» в учебных центрах нужна, «потому что на сотню честных и порядочных мобилизованных всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведет себя не по уставу дерзко». 

Источник: Максим Иванов

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