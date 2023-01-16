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Девушка, которая несколько часов просидела на седьмом этаже разрушенного в Днепре дома, рассказала, что ее родители погибли

17:12 • 16.01.2023

23-летняя Анастасия Швец, которая несколько часов просидела на седьмом этаже разрушенного дома в Днепре, рассказала в инстаграме о гибели родителей.

«Главной целью для меня было, чтобы нашли моих родителей. Мне было все равно, что станет со мной, главное — чтобы нашли их. Но родители не выжили. Их сегодня достали из-под обломков», — рассказала Швец.

По словам девушки, физически она почти не пострадала: «Где жить — найдется, но желания (жить — Прим. “Холода”) без родителей очень мало. У меня почти ничего не осталось. Пока я не знаю, что мне делать дальше».

Ранее она сообщила в инстаграме, что не знает о судьбе своих родителей и кота после ракетного удара. Фотографии с самой Анастасией распространились в соцсетях — на кадрах она сидит на седьмом этаже разрушенного дома. В сентябре на войне погиб ее возлюбленный.

Источник: Анастасия Швец

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