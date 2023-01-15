В результате российского удара по жилому дому в Днепре погиб по меньшей мере 21 человек, десятки ранены

В результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре погиб 21 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили 73 человека, среди которых 14 детей. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«Спасены 38 человек, из них — шесть детей. Разыскивается 35 человек», — написал Лукашук.

В субботу Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В Днепре ракета попала в многоэтажный жилой дом, обрушились два подъезда. Некоторых жителей разрушенного дома спасатели смогли эвакуировать при помощи кранов.

«Российская ракета попала в дом, в котором было 16 подъездов и проживало около 1700 жителей <…> Весь дом без электричества, газа, без окон. Фактически нужно обеспечить жильем-теплом более 1000 человек», — сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский написал, что все причастные к «этому террору понесут ответственность». При этом советник Офиса украинского президента Алексей Арестович в прямом эфире в программе Марка Фейгина на YouTube заявил, что ракету, которая попала в жилой дом, сбили системы ПВО Украины.

«Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», — сказал Арестович.

Позже главнокомандующий силами ПВО Украины Николай Олещук отверг эту версию. Он написал, что у ВСУ нет средств, которые были бы способны сбить ракету типа Х-22.

«С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна не сбита средствами противовоздушной обороны. Масса боевой части Х-22 — около 950 кг. Максимальная дальность — до 600 км. При применении на больших расстояниях отклонение от цели может составлять сотни метров», — сказано в сообщении Олещука, которое опубликовано в телеграм-канале военно-воздушных сил Украины.

В свою очередь, Минобороны России удар по жилому дому в Днепре не комментировало. При этом в официальном телеграм-канале ведомства сегодня опубликовали картинку с надписью: «Заряжаем по полной».

Источники: Николай Лукашук, Кирилл Тимошенко, Strana.ua, ВС ВСУ

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