Поддержать
Новости

В сеть утекли данные 3,5 миллионов пользователей почты Mail.ru. В компании считают, что пользователям ничего не угрожает

10:50 • 14.01.2023

В открытом доступе появились данные 3,5 миллиона пользователей почты Mail.ru, сообщает РБК. Среди опубликованных данных — адреса почты, никнеймы, имена, фамилии и телефоны пользователей.

«Пользователям ничего не угрожает, сервис надежно защищен. Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года. Специалисты дополнительно проводят тщательную проверку», — прокомментировали утечку в компании.

В Роскомнадзоре сообщили, что регулятор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru.

По данным телеграм-канала «Утечки информации», слив данных пользователей Mail.ru сделал тот же источник, который ранее публиковал данные клиентов «Почты России», магазина «Вкусвилл» и образовательного портала Geek Brains.

Источник: РБК, «Утечки информации»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»