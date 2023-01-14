В Днепре ракета попала в многоквартирный дом. Сообщается о взрывах в Винницкой, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Хмельницкой областях

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской, Львовской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины. Воздушная тревога звучит на всей территории страны.

В Одессе остановили электротранспорт. «В связи с уменьшением лимитов на электроэнергию общественный электрический транспорт завершает свою работу», — указывается в сообщении властей.

В Киеве начались экстренные отключения света. В Харькове остановилось метро, в части города пропал свет. В Харьковской и Львовской областях ракеты попали по объектам критической инфраструктуры. Кроме того, временно отключены от электропитания отдельные микрорайоны Херсона и 35 населенных пунктов области. В Житомирской, Черкасской и Винницкой областях Украины также введены аварийные отключения света.

В Днепре российские военные попали в многоквартирный дом, заявили в офисе президента Украины. Ранены 10 человек, в том числе двое детей. Глава Штаба обороны города Геннадий Корбан сообщил, что в результате удара есть погибшие. Сколько именно — не уточняется.

По его словам, в результате удара были частично разрушены конструкции девятиэтажного жилого дома со второго по девятый этаж между вторым и третьим корпусами. Возник пожар площадью в 70 квадратных метров. Кроме того, загорелись около 15 автомобилей рядом с домом.

Источник: Геннадий Корбан, власти Одессы, Алексей Кулеба, «Политика Страны», Олег Синегубов, RTVI, Ярослав Янушевич

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