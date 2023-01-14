В десятый пакет санкций ЕС могут войти ограничения в отношении российской атомной энергетики — Reuters

Десятый пакет санкций Евросоюза против России может быть готов к 24 февраля, годовщине начала войны, сообщает Reuters со ссылкой на анонимных европейских дипломатов.

Также агентство считает, что Литва и Польша намерены добиться включения в новый пакет санкций против российского ядерного сектора и ограничения на торговлю российскими алмазами. Также предполагается отключить новые банки от SWIFT и лишить несколько российских СМИ европейских лицензий на вещание.

Девятый пакет санкций ЕС вступил в силу 16 декабря. В ограничения вошли запрет на экспорт в Россию двигателей для авиации и отзыв лицензий на вещание у нескольких российских телеканалов.

Источник: Reuters

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