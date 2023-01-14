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МВД Молдовы сообщило о падении обломков ракеты на севере страны

18:19 • 14.01.2023

После массированного обстрела Россией Украины в районе Бричаны на территории Молдовы были обнаружены обломки ракеты, заявили в МВД страны.

В заявлении ведомства указывается, что обломки обнаружил патруль пограничной полиции. Что это за ракета — неизвестно. На севере Молдова граничит с Черновицкой и Винницкой областями Украины.

Это уже третий случай, когда остатки ракет после бомбардировок Украины падают на территории Молдовы.

Источник: МВД Молдовы

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