В Томске помощника депутата отправили под домашний арест за порчу баннера в поддержку войны в Украине

Суд в Томске отправил под домашний арест на два месяца помощника депутата городской думы и сотрудника Томского госуниверситета Станислава Шмакова, а также двух его знакомых. Всех троих обвиняют в порче провоенного баннера, пишет издание «Сибирь.Реалии».

По версии следствия, Станислав Шмаков, Кирилл Дударьков и Полина Плотникова испортили баннер, на котором было написано: «Все для фронта». Теперь им вменяют вандализм. По этой статье им грозит до трех лет лишения свободы.

Станислава Шмакова задержали 11 января. Во время обыска у него изъяли рабочие документы, электронные устройства и велосипед. Мужчину увезли на допрос, при этом родственникам около суток не сообщали о его местонахождении.

По информации телеграм-канала «Милый Томск», Шмаков во время судебного заседания признал вину.

Депутат Давид Аветян, чьим помощником работает Шмаков, является членом фракции «Яблоко» в Томской городской думе. Он входит в комитеты городского хозяйства и землепользования.

Источники: «Сибирь.Реалии», «Милый Томск»

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