В России из-за войны стало меньше бедных — Bloomberg

В России в третьем квартале прошлого года резко сократилось количество бедных. Bloomberg пишет, что это, в том числе, связано с выплатами, которые получили участники войны в Украине или семьи убитых там военных.

Так, в случае гибели военнослужащего его семья получает компенсацию — несколько миллионов рублей. Издание отмечает, что на эти деньги можно купить жилье в большинстве регионов России.

Выплаты положены и за ранения. Кроме того, мобилизованным рядовым обещали платить не менее 195 тысяч рублей в месяц с момента зачисления в списки личного состава воинской части. Также им должны были начислить единовременные выплаты, размер которых варьируется в зависимости от региона и часто превышает их средний годовой доход.

Все это, как пишет издание, повлияло на то, что в третьем квартале прошлого года число россиян, живущих за чертой бедности, резко сократилось на 2,3 миллиона. Таким образом, общее число бедных в стране снизилось до 15,3 миллиона человек.

Bloomberg отмечает, что у беднейшего населения России рост доходов вдвое обогнал инфляцию в прошлом году. При этом доля россиян, которые относятся к среднему классу, упала ниже уровня в десять процентов.

Экономист Наталья Зубаревич сказала изданию, что кредиты подталкивают бедные слои населения к участию в войне в Украине. «Это способ вырваться на свободу», — добавила она.

Инфляция в России по итогам прошлого года составила 11,9 процента — это максимум с 2015 года. При этом, по данным Росстата, цены на отдельные товары выросли почти на треть.

Источники: Bloomberg, Росстат

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