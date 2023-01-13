Россиян старше 30 будут отправлять на военные сборы — член комитета Госдумы по обороне

Россиян старше 30 лет, которые не служили в армии, а также находящихся в запасе, будут отправлять на военные сборы. Об этом сообщил член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По его словам, это нужно для получения неслужившими в армии мужчинами военно-учетных специальностей.

«Тех, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв», — пояснил Соболев.

То же самое относится и к запасникам и резервистам, которые не имеют военно-учетных специальностей.

«Для тех, кто в запасе или резерве, но не имеет никакой военной специальности, будут проводить военные сборы», — сообщил Соболев.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости изменить возрастные рамки для призыва на службу в армию. Так, он предложил повысить начальный возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный с 27 до 30 лет. Переход к новым стандартам должен будет занять несколько лет.

Однако, как выяснилось вскоре, предложение Шойгу в первую очередь приведет к тому, что уже во время ближайшего весеннего призыва в российскую армию будут отправлять мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Источник: URA.ru

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