Отсрочки от мобилизации для отцов троих детей остаются в силе

Отсрочки от мобилизации для отцов троих детей больше не действуют. Об этом в своем телеграм-канале написала депутат Госдумы Нина Останина, сославшись на замглавы Совета по правам человека Ирину Киркору.

В свою очередь, военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов сегодня заявил, что отсрочки, введенные Генштабом Минобороны 4 октября для отцов троих детей, были отменены его же указанием 21 декабря 2022 года.

Так, в суды в Забайкалье уже массово отменяют принятые ранее решения о возврате домой многодетных мобилизованных.

Днем ранее также стало известно, что в Дагестане отцу троих детей отказали в отсрочке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Согласно действующему законодательству, отсрочка от призыва по мобилизации полагается при наличии четырех и более детей в возрасте до 16 лет либо троих детей и жены, срок беременности которой составляет не менее 22 недель.

Вскоре после начала мобилизации Генштаб объявил о предоставлении отсрочек и отцам троих детей, назвав это жестом доброй воли. Однако, соответствующие документы получили гриф «для служебного пользования» и так и не были опубликованы.

Позже 13 января первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что отсрочки для отцов троих детей продолжают действовать.

«Соответствующая директива Генштаба, выпущеная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», — написал он в своем телеграм-канале.

Обновлено 15:05 Изменен заголовок, добавлено заявление Турчака

Источники: Нина Останина, «Чита онлайн», Павел Чиков, Андрей Турчак

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.