Минобороны объявило о взятии Соледара

Российское министерство обороны объявило о захвате украинского города Соледар в Донецкой области. Как утверждают в ведомстве, город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий.

Установление контроля над Соледаром позволяет отрезать снабжение ВСУ в Артемовске (Бахмуте), после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска, заявили в Минобороны.

В сообщении особо отмечаются действия подразделений ВДВ, которые заняли господствующие высоты и блокировали город.

Ранее аналитики американского Института изучения войны сообщали, что, по их мнению, взятие Соледара не поможет российским войскам окружить украинский Бахмут.

Как следует из свежей ежедневной сводки Института, российская пропаганда сильно завысила стратегическое значение Соледара. А армия России потратила на его захват значительные ресурсы, что истощило российские подразделения на этом участке фронта.

Источник: ТАСС

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