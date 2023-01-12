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В России впервые выявили «кракен» — это более заразный подтип омикрона. Вводить ограничения пока не планируется

14:30 • 12.01.2023

В Роспотребнадзоре сообщили, что в Пензенской области зафиксировали первый случай заражения подтипом омикрона «кракен». «Интерфакс» отмечает, что он характеризуется высокой заразностью, но течение заболевания оценивается как легкое.

«Первый случай заражения вирусом субварианта "омикрона" — XBB.1.5 "кракен" был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2», — сообщает ведомство.

Никаких ограничений в связи с этим вводить не планируется, отметили в Роспотребнадзоре.

Источник: «Интерфакс»

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