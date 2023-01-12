В Башкирии военного приговорили к пяти годам колонии за отказ воевать в Украине

Уфимский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова, который отказался отправиться на войну в Украину, сообщает пресс-службы судов Башкирии.

Военнослужащего обвинили в уклонении от прохождения военной службы продолжительностью больше одного месяца в период мобилизации (часть 5 статьи 337 УК). По версии суда, в мае прошлого года Кандаров, «не желая принимать участие» в войне, не явился к месту службы. Его задержали в сентябре.

Часть статьи, которую вменили Кандарову, появилась в кодексе в конце сентября, после объявления в России мобилизации. Максимальное наказание по этой части предполагает десять лет лишения свободы.

Источник: Пресс-служба судов Башкирии

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