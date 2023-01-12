В 2023 году в армию могут призвать людей в возрасте от 18 до 30 лет — депутат Картаполов

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что под весенний призыв в 2023 году могут попасть люди от 18 до 30 лет.

Так, по его словам, начнет происходить процесс повышения призывного возраста, анонсированный в декабре министром обороны Сергеем Шойгу. Шойгу при этом утверждал, что минимальный возраст для призыва составит 21 год, а предельный поднимется с 27 до 30 лет.

Картаполов назвал такой подход призывом «по смешанному типу» и объяснил его необходимость тем, что военкоматам надо будет разобраться, сколько людей попадают под новые требования.

«Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст», — сказал он.

Источник: «Парламентская газета»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.