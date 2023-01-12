На «Новую газету» составили второй протокол о «дискредитации» армии РФ

В Таганский районный суд Москвы поступило административное дело о «дискредитации» армии РФ против «Новой газеты». Судя по карточке дела, материалы поступили в суд 11 января.

В «Новой газете.Европа» сообщили, что протокол составили еще в декабре. Поводом стал текст про протоирея Андрея Кордочкина, который выступает против войны в Украине.

Ранее на «Новую газету» был составлен еще один протокол по статье о «дискредитации». 13 сентября Таганский суд оштрафовал редакцию на 400 тысяч рублей. Причиной стали статьи Александра Минкина, Андрея Колесникова и Кирилла Фокина, которые вышли в первом номере «Новой рассказ-газеты».

В июле Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой рассказ-газеты» по требованию Генпрокуратуры. Основанием для блокировки также стала статья о «дискредитации».

Обновлено в 16:57. Уточнена причина протокола.

Источник: Таганский районный суд Москвы, «Новая газета.Европа»

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