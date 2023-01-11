Военного, который поехал к врачу в Россию, приговорили к трем с половиной годам колонии за незаконное пересечение границы и контрабанду оружия

Ефрейтора Асланбека Байбетиева, который участвовал в боях за Мариуполь, приговорили к трем с половиной годам колонии за незаконное пересечение границы и контрабанду оружия. Он решил ненадолго съездить в Россию, чтобы забрать свой паспорт, который ранее командиры попросили оставить, и с ним обратиться к гражданскому врачу по поводу головных болей.

По версии гарнизонного суда Ростова-на-Дону, в марте прошлого года Байбетиев, отпросившись у командира своей тактической группы, покинул расположение части в Мариуполе и отправился в Россию на своей машине. По России ефрейтор успел проехать только 1600 метров — его остановили пограничники. При досмотре выяснилось, что в багажнике машины хранятся автоматы и гранатометы. Байбетиева обвинили в незаконном пересечении границы, обороте оружия и его контрабанде (статьи 222, 322 и 226.1 УК).

Ефрейтор провел восемь месяцев в СИЗО Новочеркасска. В декабре гарнизонный суд Ростова-на-Дону приговорил его к трем с половиной годам колонии и штрафу в 30 тысяч рублей.

Адвокат ефрейтора рассказал, что в багажнике хранилось трофейное оружие. Для участников войны не было разработано «четких указаний, приказов и устных распоряжений о том, как поступать с найденным оружием». Собирать трофейное вооружение на поле боя, как пояснил суду сам Байбетиев, «никто не требовал, но и не запрещал».

После того, как самопровозглашенные ЛНР и ДНР вошли в состав России, с военного сняли статьи о незаконном пересечении границы и контрабанде оружия. В итоге ему дали только полтора года колонии.

Источник: «Коммерсантъ»

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