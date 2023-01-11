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Суд назначил пятерым крымским татарам по 13 лет колонии по делу об участии в «Хизб ут-Тахрир»

17:05 • 11.01.2023

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымских татар Алима Каримова, Сейрана Муртазе, Эрфана Османова, Джемиля Гафарова и Сервета Газиева к 13 годам колонии каждого. Их признали виновными в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир», признанной российскими властями террористической.

Всем пятерым также вменяли приготовление к насильственному захвату власти, несмотря на то, что при обысках у них не нашли ни оружия, ни взрывчатки. 

В основе дела лежат показания «секретного свидетеля» и выводы религиоведческой экспертизы, выполненной по заказу следствия. Ключевым доказательством вины стали аудиозаписи бесед осужденных «на религиозные и политические темы».

Один из фигурантов дела — 60-летний Джамиль Гафаров — инвалид второй группы, страдающий от хронической почечной недостаточности и болезней сердца, другой — 62-летний Сервет Газиев — перенес в СИЗО микроинсульт, который привел к нарушению дикции и частичному параличу.

Все пятеро осужденных были задержаны в пригороде Симферополя в марте 2019 года. Последние три с лишним года они провели в СИЗО.

Источник: «Крымская солидарность»

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