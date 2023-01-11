Силовики заставили семью петербуржцев смыть с окна нарисованный на стекле флаг Украины

23 декабря семья петербуржцев нарисовала на оконном стекле арендованной ими квартиры флаг Украины. 4 января им пришлось смыть его по требованию арендодателей, с которыми связались силовики. Об этом изданию «Бумага» рассказали авторы рисунка.

Фото: «Бумага»

По их словам, на них пожаловался «кто-то инициативный». Хозяева квартиры рассказали жильцам, что им позвонили силовики и сказали, что «поступило заявление по поводу демонстрации украинского флага», а затем потребовали убрать рисунок.

В декабре Генпрокуратура, отвечая на запрос депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского, сообщила, что демонстрация флага Украины не нарушает российского законодательства.

Тем не менее, российские суды не раз признавали граждан виновными в «дискредитации» армии из-за демонстрации флага Украины или использования его цветов в одежде.

Источник: «Бумага»

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