Пригожин объявил о взятии Соледара. В ISW считают, что российские силы полностью не захватили город

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждает, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию Соледара, сообщила вечером 10 января пресс-служба олигарха.

В сообщении Пригожина также говорится, что в центре Соледара «образован котел», и там идут бои. Также пресс-служба опубликовала его фотографию, где он стоит вместе с военными. РИА «Новости» утверждает, что снимок сделан в одной из занятых бойцами ЧВК соляных шахт города.

Помимо этого, о взятии центра Соледара накануне вечером сообщил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. В Минобороны России сообщили, что Соледар блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ. По данным министерства, авиация наносит удары по опорным пунктам украинских войск, штурмовые отряды ведут бой в городе.

При этом американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке сообщает, что российским войскам пока не удалось полностью захватить Соледар. Эксперты ISW только 10 января видели подтверждения присутствия сил ЧВК «Вагнер» в центре Соледара, однако понять, кто именно контролирует кварталы этого города все еще сложно из-за динамичного характера боев.

«Даже если верить самым смелым российским заявлениям, взятие Соледара не приведет к немедленному окружению Бахмута. Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским силам установить контроль над ключевыми украинскими линиями снабжения, ведущими в Бахмут», — уверяют аналитики.

Обновлено в 13:00. Добавлен комментарий Минобороны.

Источник: Евгений Пригожин, ТАСС, ISW, РИА «Новости»

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