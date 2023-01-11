Польша пообещала передать Украине роту современных танков Leopard. До сих пор западные союзники поставляли в Украину только танки советского образца

Польша передаст Украине роту современных танков немецкого производства Leopard. Об этом в ходе пресс-конференции во Львове заявил польский президент Анджей Дуда.

«Рота танков Leopard для Украины будет передана в рамках создания международной коалиции. Такое решение уже есть в Польше», — сказал Дуда. По стандартам польской армии танковая рота состоит из 14 единиц техники.

При этом польский лидер подчеркнул, что танки будут переданы «в рамках коалиции». Днем раньше канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз напомнил, что западные союзники Украины должны координировать поставки вооружений между собой, а не действовать в одиночку.

В декабре США призвали власти Германии поставить в Украину современные танки Leopard 2. В то же время в Вашингтоне отметили, что Берлин свободен в выборе оружия, которое он хочет поставлять Киеву.

Украинские власти заявляли о необходимости поставок современных танков западного образца с самого начала войны в феврале прошлого года. Однако до сих пор западные союзники Киева ограничивались поставками танков советского образца и их модернизированными моделями, отказываясь передавать современные танки, такие как американские Abrams и немецкие Leopard.

Источники: Канцелярия президента Польши, Reuters

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