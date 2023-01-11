Мобилизованного, спорившего с командирами в центре «Патриот», приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима

Мобилизованного Александра Лешкова, который поспорил с командирами в подмосковном учебном центре «Патриот», приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима.

Лешкова обвинили в оскорблении военнослужащего и применении насилия против военачальника (часть 2 статьи 336 и часть 3 статьи 334 УК). По версии следователей, мобилизованный начал конфликт на плацу, чтобы привлечь к себе внимание. Лешков ударил в грудь подполковника Дениса Мазанова, а также оскорбил командира, призывая сослуживцев не выполнять приказы. Свидетели конфликта утверждали, что Лешков представлял интересы сослуживцев, а офицер первым его толкнул.

Видео конфликта мобилизованных и командования опубликовали 13 ноября 2022 года. Когда именно записи были сделаны, неизвестно. В ролике военнослужащие ругали офицеров за плохую подготовку, некачественное оснащение и безразличное отношение. На видео один из мобилизованных назвал подготовку бойцов перед отправкой в Украину «имитацией» и «профанацией» и в конце разговора толкнул офицера.

Источник: ТАСС

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