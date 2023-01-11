Минцифры хочет предложить уехавшим айтишникам бронь от призыва и частичную оплату перелета, чтобы вернуть их в Россию

Минцифры в декабре начало проводить совещания с представителями IT-рынка, чтобы разработать меры для возвращения в Россию специалистов, которые уехали заграницу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам главы совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, одной из мер может стать частичная оплата перелета в Россию. Глава НП «Руссофт» Валентин Макаров также среди мер называет предоставление брони от призыва в армию.

По данным издания, также обсуждаются меры наказания для уехавших — например, повысить НДФЛ с 13% до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами.

При этом в Минцифры «Коммерсанту» ответили, что не поддерживают «инициативу введения запрета на работу на удаленке из-за границы и введение заградительных налогов».

«Это не поможет ни отрасли, ни самим специалистам», — объяснили в министерстве.

Источник: «Коммерсантъ»

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