В Украине усиливаются бои за Соледар. Это город рядом с Бахмутом, который российские военные безуспешно пытаются захватить несколько месяцев

По данным Министерства обороны Великобритании, по состоянию на утро 10 января российская ЧВК Вагнера, вероятно, контролирует большую часть города Соледар в Донецкой области Украины.

Как сообщает британская разведка, в последние несколько дней бои велись за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые можно использовать для проникновения в тыл противника. По данным Минобороны Великобритании, захват Бахмута, который находится в десяти километрах от Соледара, вероятно, остается главной задачей России.

В утренней сводке генштаба ВСУ от 10 января при этом сообщается, что украинской армии удалось отбить атаки российских сил в ряде населенных пунктов Донецкой области, в том числе в районе Соледара и Бахмута.

9 января российские войска ударили по Соледару и окрестностям из разных типов артиллерии 86 раз. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, из-за частых атак россиян город практически уничтожен.

«Логика войны ясна, потому что они хотят захватывать руины, как перед этим было в Лисичанске или Северодонецке, положив бесчисленное количество своих войск», — сказал Череватый.

Также в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска после перегруппировки начали штурм Соледара.

«После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, восполнил потери, перекинул дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и начал мощный штурм», — написала Маляр в своем телеграм-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 9 января в своем видеообращении сказал, что в этом районе Донецкой области все «полностью разрушено».

«А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие», — отметил Зеленский.

Источники: Минобороны Великобритании, генштаб ВСУ, «24 канал», Анна Маляр, Владимир Зеленский

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