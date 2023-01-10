В России возбуждено первое дело о «пропаганде ЛГБТ»

Первое в России дело по новой административной статье о «пропаганде ЛГБТ» возбуждено в отношении издательства Popcorn Books. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы и один из авторов соответствующего закона Александр Хинштейн.

По словам депутата, дело было возбуждено по его запросам.

«Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и “Попкорн букс”, бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам. Напомню, что это издательство — один из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России. После вступления в декабре в силу наших законов о запрете ЛГБТ-пропаганды — “Попкорн букс” не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры», — написал Хинштейн.

Источник: Александр Хинштейн

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