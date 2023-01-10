В Карелии на местного депутата составили протокол о «дискредитации» армии за призыв тратить деньги на школы, а не на войну

В Карелии в отношении депутата местного Заксобрания от партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой составили протокол о «дискредитации» армии. Поводом стало ее выступление на заседании Заксобрания, в котором она призвала тратить деньги на школы, а не на войну. Об этом сама Слабунова написала в своем телеграм-канале.

Доносы в МВД, ФСБ и Следственный комитет на Слабунову написал депутат карельского Заксобрания от «Единой России» Леонид Лиминчук. В них он процитировал отрывок из выступления Слабуновой, которым она, по его мнению, «дискредитировала» российскую армию.

«Важно, чтобы строились школы, и на те налоги, которые зарабатывают их родители, и они поступают в бюджет, чтобы эти налоги тратились не на военные операции там специальные, не специальные и всякие разные, а на строительство школ, чтобы детям не приходилось учиться в две смены, а в некоторых регионах в три», — сказала Слабунова.

Источники: Эмилия Слабунова, From Karelia with freedom

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