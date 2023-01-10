Власти Беларуси отказали в помиловании осужденной россиянке Софье Сапеге. Об этом сообщил адвокат Сапеги Антон Гашинский.

По его словам, в сентябре Сапега подала прошение о помиловании и получила необходимую для этого положительную оценку администрации колонии, в которой она отбывает наказание.

«Администрация колонии дала положительное заключение по ходатайству Софьи и признала, что ею приняты все меры для обращения за помилованием. Далее его будет рассматривать комиссия по вопросам помилования при президенте, на это может уйти около трех месяцев», — сообщил тогда Гашинский.

Софью Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. 6 мая 2022 года россиянку признали виновной в разжигании вражды и розни, а также в незаконном сборе информации о частной жизни. Суд назначил ей шесть лет колонии.

По версии следствия, Сапега была администратором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публиковались личные данные силовиков.

Источник: «Медиазона. Беларусь»

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